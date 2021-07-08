Глава Укрпочты заявил, что ошибся с зарплатой в $ 1 тыс. у почтальонов и назвал реальную сумму

Смелянский заявил, что ошибся с зарплатой у почтальонов. Фото: Лига

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что ошибся, когда сказал о зарплате у почтальонов в размере тысячи долларов.

Он подтвердил, что чаевые они действительно получают. На самом деле зарплата составляет 250 долларов, он написал в Facebook

"С зарплатой (с учетом премий) в 1000 долларов я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла в два раза – со 110 до 250 долларов без премий. Моя ошибка была в том, что лучшие почтальоны продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, а с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен", – пояснил Смелянский.

Гендиректор компании извинился за свою ошибку. Он отметил, что в Укрпочте знают, как прийти к зарплате в тысячу долларов.

Для этого, по его словам, нужно внедрить передвижные отделения, чтобы каждый работал там на полную ставку; провести полную цифровизацию и увеличить продуктивность. После этого село должно стать самодостаточным и не будет требовать дотаций из городских отделений.

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Раньше он заявлял, что есть почтальоны, которые зарабатывают больше тысячи долларов.