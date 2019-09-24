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вторник, 24 сентября 2019 18:41

Глава Укравтодора Новак подал заявление об отставке

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Глава Укравтодора Новак подал заявление об отставке
Славомир Новак идет в отставку. Фото: Prm

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал главе правительства заявление об отставке.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", - заявил он, передает пресс-служба Укравтодора.

При этом Новак подчеркнул, что готов помогать премьер-министру Алексею Гончарук и своему преемнику в Укравтодоре. Чиновник отметил, что за годы его руководства в Украине удалось существенно реформировать дорожную отрасль.

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"Благодаря эффективным управленческим решениям за 3 года в Украине введены фундаментальные реформы дорожной отрасли и систему управления, которая эффективно работает в европейских странах. Теперь она является прочной основой для дальнейшего развития дорожной отрасли Украины на годы вперед", - подчеркнул он.

Новак, экс-министр транспорта Польши, был назначен исполняющим обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины ( "Укравтодор") в октябре 2016 года.

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