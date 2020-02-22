Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку из-за коронавируса

Отставка Игоря Сопеля связана с неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности. Фото: uatv.ua

Президент Владимир Зеленский принял заявление об отставке по собственному желанию главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля от занимаемой должности.

Отставка связана с ситуацией, которая возникла в области из-за возвращение украинцев из Китая, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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В частности, из-за неудовлетворительной работы облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности.

18 и 19 февраля на въезде в санаторий "Медоборы" жители провели молебен против размещения там эвакуированных из Китая украинцев.

20 февраля эвакуированы из Китая украинцы прибыли домой. Их поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.