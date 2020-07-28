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вторник, 28 июля 2020 18:17

Глава МИД Польши раскрыл детали сотрудничества в рамках Люблинского треугольника

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Глава МИД Польши раскрыл детали сотрудничества в рамках Люблинского треугольника
Мы будем активно действовать в экономической сфере, уже сейчас идет активное межпарламентское сотрудничество - Чапутович. Фото: Reuters

Новый формат украинского-польско-литовского сотрудничества - Люблинский треугольник - предусматривает создание в МИД стран должностей офицеров связи и консультации на уровне министров и директоров департаментов.

Об этом сообщил глава польской дипломатии Яцек Чапутович во время совместной пресс-конференции с главами МИД Украины и Литвы Дмитрием Кулебой и Линасом Линкявичусом в Люблине, во вторник, 28 июля.

"Мы договорились о регулярных встречах в формате министров иностранных дел, договорились создать должности офицеров связи в наших министерствах. Встречи также будут проводиться на уровне директоров департаментов, и возможно, это сотрудничество будет распространяться и на другие институты", - рассказал Чапутович.

Он отметил, что благодаря введению соответствующих механизмов три страны смогут реализовывать цели по развитию Восточного партнерства, эффективной борьбы с пандемией Covid-19, поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также сотрудничеству в рамках инициативы Трех морей.

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"Мы планируем активно действовать в экономической сфере, уже сейчас идет активное межпарламентское сотрудничество, существует ЛитПолУкрбриг, который мы сегодня посетим. Это соединение является удачным форматом сотрудничества на восточном фланге НАТО", - отметил глава МИД Польши.

По его словам, Люблинский треугольник будет не формализованным институтом, а неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.

Он добавил, что следующая трехсторонняя встреча состоится в Киеве, где одним из важнейших вопросов будет совместная борьба с российской дезинформацией.

Украина, Польша и Литва вошли в Люблинский треугольник. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании нового формата сотрудничества.

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