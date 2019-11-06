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среда, 06 ноября 2019 02:05

Глава МИД Литвы: Россия - самое большое препятствие для мира в Украине

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Глава МИД Литвы: Россия - самое большое препятствие для мира в Украине
Глава МИД Литвы: Россия является активной участницей конфликта на Донбассе. Фото: Радио Свобода

Россия является "самым большим препятствием" для мира в Украине.

"Россия позиционирует себя как нейтральная сторона, в то время, как является активной участницей конфликта, хотя официально ее не рассматривают таким образом", - заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью "Настоящему времени".

По словам министра, Москва говорит боевикам в Донбассе, что "вам нужно достичь соглашения, и мы поможем", хотя на самом деле все происходит "с точностью до наоборот".

Он добавил, что чувствует "истинные намерения" президента Украины Владимира Зеленского.

"Эти нормандские переговоры и поиск компромисса на устах у всех. Я понимаю, что очень сложно все это сделать, но я чувствую искренние намерения президента решить эту проблему. Сложно сказать, насколько успешным он будет ", - заявил Линкявичюс.

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Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается С 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек.

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