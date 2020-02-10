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понедельник, 10 февраля 2020 20:23

Глава Института национальной памяти объяснил, почему не могут построить музей Майдана

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Глава Института национальной памяти объяснил, почему не могут построить музей Майдана
Антон Дробович: не сможем начать строительство, пока не завершат следственные действия в расследовании преступлений против Майдана. Фото: Тарас Подолян

Украинский институт национальной памяти планирует создание Мемориала Небесной сотни и Музея Революции достоинства. Но сейчас эти проекты трудно реализовать.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"По мемориалу состоялся конкурс. Выбрали архитекторов, его проектировать. Есть смета, закупили строительные материалы. Но Генпрокуратура наложила арест на землю на аллее Небесной сотни. Мы не сможем начать строительство, пока не завершат следственные действия в расследовании преступлений против Майдана. Правоохранители говорят, этого не произойдет в обозримой перспективе. Осложняет ситуацию то, что изменилась подследственность дел. Теперь ими занимается Государственное бюро расследований", - рассказывает он.

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По словам Антона Дробовича, с музеем другая ситуация.

"Провели конкурс, заплатили немецкой компании-победителю аванс. Договариваемся, кто будет генеральным проектировщиком. Это длительная процедура. На территорию, где планировали строить музей Революции достоинства, тоже наложили арест. Это было не обязательно - там не нужно проводить следственных действий. Генпрокуратура решила иначе", - добавляет председатель УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.

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