Глава ГФС прокомментировал обыски в Киеве

Из бюджета Киева уплатили ряду компаний десятки миллионов гривен на ремонты, которых они не совершали. Так сказал Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник в эфире "Свобода Слова" Савика Шустера. Он сообщил, что его ведомство нашло доказательства.

"Это комплекс, который строит туннели для метрополитена. В другой части слайда вы видите предприятие, на котором за 80 млн гривен этот комплекс был отремонтирован. Нами собраны доказательства, что этот комплекс не ремонтировали. Проводился ли вообще ремонт этого оборудования - мы будем в ходе досудебного расследования узнавать. Но денежные средства 80 млн поступили на счета предприятия, в котором собраны доказательства, что оно ремонта такой техники не оказывало", заявил Мельник.

"Ремонт" трамвайных путей проведен фирмой, которая никаких работ на этом пути не проводила. Ремонт километра пути стоил 82 миллиона гривен. И уже частично собраны доказательства, работники коммунального предприятия заработную плату делали эти пути. 82 миллиона за километр пошли на фирму, которая этого пути не делала - доказательства собраны", отметил глава ГФС.

"Земельные отношения криминального характера. Директор одного из обществ пользовался землей Киева около 7 лет и не платил при этом ни копейки арендной платы. Общая сумма, неуплаченная им, – 19 млн гривен. Он в розыске, скрывается от следствия. Но следствием этой неуплаты стало то, что он пользовался землей 7 лет без договора аренды, то есть с городской администрацией договор был не подписан. Мы устанавливаем причастность администрации Киева к этой деятельности.

Уже установлено нарушений отношений земельного характера на 100 млн грн, следствие продолжается", -сообщил Мельник.

"Киевтеплоэнерго - я взял один пример, когда был проведен тендер на строительно-монтажные ремонтные работы. Из перечисленных 260 млн грн сразу 16 млн были перечислены на предприятие, которое не имеет возможности делать эти работы. 20 млн отправлены на предприятия фиктивные", сказал он.

11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов. За два дня на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.