Гладковский-младший пообещал назвать имена тех, кто слил журналистам информацию

Игорь Гладковский записал видеообращение. Фото: Еспресо.TV

Главной целью журналистского расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" была дискредитация действующего президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной кампании.

Об этом заявил сын бывшего замсекретаря СНБО Украины Олега Гладковского и один из фигурантов расследования Игорь Гладковський в видеообращении на своем официальном YouTube-канале, который он назвал "Ваши деньги".

"Цель номер один - дискредитировать действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании. И это главная причина появления расследование программы "Наши деньги". Для этого выбирают человека, связанного крепкими рабочими отношениями с главой государства. И накрывают шквальным огнем фейков. Людям навязывается мысль: "команда плохая, поэтому и президент плохой", - заявил Игорь Гладковський и отметил, что такой мишенью для фейков был избран его отец Олег Гладковский, которого с Порошенко связывают деловые и дружеские отношения.

В своем обращении Гладковський-младший также пообещал, что очень скоро все узнают, "кто на самом деле слепил этот фейк и слил его журналистам".

"Я точно знаю, что авторы этого фейка против меня не занимались никаким расследованием 3 года, как заявляют в программе. Все обнародованные в эфире документы журналистам передали пакетом - для "слива" накануне выборов. Вы имеете право знать, кто стоит за этим фейком и сколько заработали его исполнители", - написал в описании к видео Гладковский.

Игорь Гладковский также сообщил, что он обычный украинский предприниматель, ведущий бизнес по дистрибуции автомобилей Хюндай в Украине и микрокредитования. Он убежден, что телезрители поверили в фейковую ложь о нем, потому что они никогда его не видели и ничего не слышали о нем до сих пор.

Напомним, 25 февраля в эфире программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" вышло журналистское расследование о коррупции в государственном концерне "Укроборонпром", где фигурируют Олег Гладковский и его сын Игорь. На время расследования первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский сложил с себя полномочия, а президент Петр Порошенко поддержал его отстранение от исполнения обязанностей. Игорь Гладковський заявил, что будет подавать в суд на журналистов Bihus.info, чтобы защитить свою репутацию на рынке как честного и порядочного бизнесмена.