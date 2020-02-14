Гладковський сводил любовницу в цирк

Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський посетил выступление цирка Cirque du Soleil в Киеве. Мероприятие проходило во Дворце спорта.

Туда пришел со своей любовницей Илоной Ярмолюк, сообщает OBOZREVATEL.

Гладковський сидел в 7-м ряду в VIP-секторе.

Автор: Обозреватель

Ярмолюк родилась в поселке Лановцы (Тернопольская область), но давно живет в Киеве.

Работала корреспондентом в нескольких украинских сайтах, а также помощницей депутатов: Ирины Бережной ( "Партия регионов"), Иштвана Гайдоша ( "Партия регионов") и Андрея Артеменко.

В 2014 году она баллотировалась в народные депутаты по 112 округу, но в Верховную Раду не прошла.

Также в 2014 году Ярмолюк работала руководителем международного отдела "Правого сектора".

Позже перешла работать в Совет национальной безопасности и обороны Украины, где и стала помощницей Гладковского.

Ранее журналисты обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей к военной технике, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза. 4 марта 2019 года Гладковского уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. 17 октября его задержали агенты НАБ. 19 октября суд избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 млн гривен залога. 21 октября он вышел на свободу. За него внесли залог. 20 декабря Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя секретаря СНБО.