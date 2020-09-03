Гибель военного в результате пожаров на Луганщине: очевидцы рассказали подробности

Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб в результате пожаров на Луганщине. Фото: Facebook

Погибший военный Артем Бондаренко, который 2 августа пропал без вести и был найден мертвым на следующий день погиб во время попытки эвакуировать технику и боекомплект от пожаров, вторые сутки продолжаются на Луганщине.

Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"В то время, когда они тушили пожар, стремительно приближалась к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - сказано в сообщении.

По словам братьев, командир роты бригады, привлечена к тушению пожара, получил ожоги более 45% тела.

"За его жизнь борются медики больницы имени Мечникова в Днепре. Ему срочно необходима кровь, группа не имеет значения. Второй пострадавший в легком состоянии. Оба доставлены с Луганщины вертолетом", - рассказали они.

Как отмечается, Артем Бондаренко добровольно присоединился к Вооруженных Сил Украины в 2014-м году. Он участвовал в боевых действиях в районе Песок, Донецком аэропорту, Авдеевский промзоне и многие другие.

2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров. По состоянию на 3 сентября с 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, ликвидировано - 3 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничестве). Продолжается тушение 3 ячеек, из которых локализовано 1 ячейка в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская). С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ДСНС дополнительно привлечено 135 чел и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей. Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ДСНС Украины в Луганской области в тесном взаимодействии с командованием Операций объединенных сил ".