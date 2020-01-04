Гибель 40 тыс пернатых: в Польше обнаружили новые вспышки птичьего гриппа

У двух польских воеводствах выявили вспышки птичьего гриппа. Фото: agrarych

В Люблинском и Великопольском воеводстве Польши обнаружены новые вспышки птичьего гриппа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главных ветеринарных врачей обоих воеводств.

"По информации ветеринарного врача Люблинского воеводства Павла Пьотровського, в регионе подтверждено четвертый случай птичьего гриппа. Всего на 4 фермах уже погибло около 40 тысяч птиц. В Великопольском воеводстве вирус обнаружен на ферме, где содержались 65 тысяч кур. По информации ветврача воеводства Анджея Жарнецького, теперь в регионе проверят 31 птицеферму ", - говорится в сообщении.

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В обоих районах вокруг очагов заболевания образовано 10-километровые зоны контроля.

На полуострове Карадай Каланчакского района Херсонщины в позапрошлом году нашли более 5 тыс. погибших диких птиц: лебедей, чернет, лысок. Их прибило из Черного моря. Эпидемиологи подозревали высокопатогенный птичий грипп или болезнь Ньюкасла. Экспертиза этих вирусов не обнаружила.