Германия передаст Украине 18 аппаратов ИВЛ

Украине помогут с ИВЛ. Фото: Украинская правда

Германия передаст Украине еще 18 аппаратов ИВЛ для больниц, оказывающих помощь больным коронавирусом.

"Эти приборы фирмы "Дрегер" (модель EVITA V 600) поступят в 18 больниц в Украине и будут помогать в лечении пациентов с Covid-19, сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

Оборудование стоимостью почти 525 000 евро, приобретенное на средства Федерального министерства иностранных дел, будет передано Министерству здравоохранения Украины через Центр общественного здоровья", - отмечает посольство.

Аппараты передадут 30 декабря.

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Напомним, кислородные концентраторы от Фонда Порошенко получили три медучреждения на востоке Украины.