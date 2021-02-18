Генштаб ВСУ выразил протест Укрпочте

Укрпочта планирует выпустить марки о ВСУ 23 февраля. Фото: ukrposhta.ua

Укрпочта планирует 23 февраля выпустит тираж коллекционных почтовых марок в честь украинских военных под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".

Соответствующая информация указана в филателистическом бюллетени на сайте ведомства. Также добавляют, что выпуск тиража марок осуществлен при поддержке Министерства обороны Украины. Однако Генеральный штаб ВСУ выразил протест Укрпочте и предлагает отсрочить выпуск марок, например, на 14 марта - День украинского добровольца.

Объясняют, что 23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает день защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения ВСУ.

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На ситуацию негативно отреагировал член политсовета партии "Европейская солидарность" Виталий Гайдукевич, который во времена Петра Порошенко при Минобороны разрабатывал концепцию нового обмундирования войск и знаков различия.

"Марки хотят представить 23 февраля. В день оккупантской армии. Я что-то пропустил? Русские взяли штурмом кабинет министра обороны Украины?" - написал Гайдукевич.

С 2014 года Украина не празднует советско-российский праздник День защитника Отечества из-за оккупации РФ Крыма и вооруженной агрессии русских на Донбассе. С тех пор в украинских военных есть свой праздник - День защитника Украины, который отмечается 14 октября.