Генсек ОБСЕ возмутил скандальным заявлением

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер назвал самопровозглашенные республики "Л / ДНР" "повстанческими".

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Neue Osnabrucker Zeitung, добавив, что провокации на Донбассе ведутся с обеих сторон. На такие высказывания резко отреагировали в сети.

"У меня только один вопрос - когда мы выгоним миссию ОБСЕ по Украине и пригласим адекватных наблюдателей. Потому что это интервью секретаря ОБСЕ - это не дно, это дважды пробитое дно. Оказывается ОБСЕ" в течение нескольких месяцев обращали внимание на потенциал напряжения в Черном море ". Где результат, Карл, пардон Томас Гремингер", - написал историк и публицист Станислав Федорчук в Facebook.

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"Оказывается, что этот мудак ставит в одно звено событий стремление Украинской православной церкви к автокефалии, нерешенные проблемы оккупированного Крыма, незаконные выборы в" повстанческих республиках ". То есть, этот Гремингер, несмотря на существование оккупированных территорий, называет их" повстанческими республиками ". Ну и вишенка на торте "провокации с обеих сторон". Ну да, изнасилована носила слишком короткую юбку ", - продолжил историк свои возмущения.

Его также поддержали комментаторы. "Я специально проверял немецкий текст - там повстанческие республики", "Контора, которая трактует агрессора, как партнера и участника процесса контроля. Отвратительнее не придумаешь", "ОБСЕ на этом этапе - полностью ФСБшных контора", - отметили они.

"Верховный суд" Крыма отказал в апелляционных жалобах мичману Андрею Шевченко, старшего матроса катера "Никополь" Вячеслава Зинченко и капитану третьего ранга Владимиру Лесном.