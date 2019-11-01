Генпрокурор анонсировал "хорошие сдвиги" в деле убийства Гандзюк

Следствие активизировалось с сентября, заявил генпрокурор - "потому вскоре будут результаты". ФОТО: соцсети

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 4 ноября - год со дня ее смерти.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас будут очень хорошие сдвиги в этом деле. И, возможно, даже на следующей неделе мы несколько сможем сообщить обществу".

Следствие активизировалось с сентября, заявил генпрокурор - "потому вскоре будут результаты".

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31 июля 2018-го на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк вылили около литра кислоты. Она получила химические ожоги 30% тела. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице. Заказчиком убийства следствие считает руководителя Херсонского областного совета Владислава Мангера. 11 февраля ему объявили о подозрении в организации преступления. 6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговор пятерым ексбийцям АТО, которые принимали участие в убийстве Гандзюк. Тюремные сроки получили Сергей Торбин (организатор), Никита Грабчук (облил кислотой), Виктор Горбунов (купил кислоту), Вячеслав Вишневский (был наблюдателем) и Владимир Васянович (был наблюдателем). Они получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы.