Генпрокуратура расширила подозрение владельцу Burisma Злочевскому

Следователи добавили новую квалификацию в дело против Николая Злочевского. Фото: Prm

Следователи расширили подозрение бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому, добавив квалификацию - хищение государственных средств в особо крупном размере.

При этом на данный момент дело относительно Злочевского остановлено, поскольку он находится в розыске. Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время брифинга.

"Производство относительно Злочевского было остановлено в связи с розыском последнего. Производство было возобновлено, изменено подозрение ему, и производство снова остановлено. То есть, фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения господину Злочевскому", - сказал он.

Рябошапка уточнил, что в подозрения Злочевского добавлена ​​квалификация - хищение государственных средств в особо крупном размере.

Генпрокурор отметил, что нет уголовного дела в отношении компании Burisma. По словам Рябошапки, он встречался с представителями иностранных государств по поводу компании Burisma.

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Генпрокурор также ответил на вопрос, сколько открыто дел, в которых фигурирует компания Burisma и Злочевский, и кроме того, может ли быть привлечен к ответственности сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

"Есть 13 кейсов, где фигурирует бывший министр экологии Злочевский. В некоторых из этих кейсов встречается слово, которым обозначается название компании. Еще в некоторых из этих кейсов соответствено встречаются слова, которые являются именами того лица, о котором вы говорили ( Хантер Байден - ред). Что будет дальше с этими кейсами, поскольку мы уже их не можем расследовать, - соответственно они будут переданы по подследственности. Там надо смотреть - некоторые из них будут переданы или в Национальное антикоррупционноебюро, некоторые, возможно, к ГБР, а некоторые могут быть связаны со Службой безопасности, там где это связано с финансированием терроризма или с террористическими актами", - рассказал Рябошапка.

Компания "Бурисма" принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому. В 2014-2015-х Генеральная прокуратура открыла 2 производства относительно деятельности Министерства экологии и природных ресурсов. Речь идет о выдаче специальных разрешений на пользование недрами и закупку за счет госбюджета услуг относительно дистанционного зондирования земли. То есть министерство Злочевского выдавало разрешения на разработку месторождений его же компании.