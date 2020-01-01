Генеральная прокуратура перестала существовать

С началом нового 2020 Генеральная прокуратура Украины прекращает свое существование.
Вместо нее со 2 января начинает свою работу Офис генерального прокурора.
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Глава пока Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка заявил, что в ведомстве уже полностью завершили переаттестацию.
К сентябрю 2020 ее проведут на местах.
С 1 января 2020 вступил в силу принятый Верховной Радой закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
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