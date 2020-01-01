Генеральная прокуратура перестала существовать

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1530
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 468
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2484
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 963
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1476
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1035
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 702
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3951
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 180
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7119
Фото
Все фото
3
29
5
5
5
В жизни освобожденного моряка произошла интересное событие
В жизни освобожденного моряка произошла интересное событие
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
&quot;Убийц не спасутся от суда даже в рашенгулаге&quot; - социальные сети про обмен пленными
"Убийц не спасутся от суда даже в рашенгулаге" - социальные сети про обмен пленными
Видео
Все видео
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
"Будут хорошие времена" Уильям Тейлор записал обращение к украинцам
"Будут хорошие времена" Уильям Тейлор записал обращение к украинцам
В Киеве появилась елка из сотни автомобилей
В Киеве появилась елка из сотни автомобилей
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2484
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 702
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1161
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1215
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3582
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 594
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
среда, 01 января 2020 12:18

Генеральная прокуратура перестала существовать

  Комментировать
Генеральная прокуратура перестала существовать
С 1 января Генеральная прокуратура Украины прекращает свое существование. Фото - Зеркало недели

С началом нового 2020 Генеральная прокуратура Украины прекращает свое существование.

Вместо нее со 2 января начинает свою работу Офис генерального прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше

Глава пока Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка заявил, что в ведомстве уже полностью завершили переаттестацию.

К сентябрю 2020 ее проведут на местах.

С 1 января 2020 вступил в силу принятый Верховной Радой закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генеральная прокуратура перестала существовать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
января

Снег, барбекю и повторы с самолета – в НХЛ сыграли первую "Зимнюю классику"

Тысячи рабов стали свободны в первый день нового года

Самое читаемое
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ Просмотров: 36757
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
5
 Просмотров: 6813
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 6525
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
 Просмотров: 6228
Хирург случайно сжег пациентку во время операции
Хирург случайно сжег пациентку во время операции Просмотров: 4482
Общество
В полиции будут работать вчерашние школьники
В полиции будут работать вчерашние школьники Просмотров: 72
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 684
В жизни освобожденного моряка произошла интересное событие
В жизни освобожденного моряка произошла интересное событие
3
 Просмотров: 783
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
 Просмотров: 405
З сегодняшнего дня у пьяных водителей будут отбирать права
З сегодняшнего дня у пьяных водителей будут отбирать права Просмотров: 1737
Больше всего комментируют
23
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
5
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
4
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
3
США вступились за Польшу перед Путиным
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
Голосов: 47903
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua