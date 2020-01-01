Генеральная прокуратура перестала существовать

С 1 января Генеральная прокуратура Украины прекращает свое существование. Фото - Зеркало недели

С началом нового 2020 Генеральная прокуратура Украины прекращает свое существование.

Вместо нее со 2 января начинает свою работу Офис генерального прокурора.

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Глава пока Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка заявил, что в ведомстве уже полностью завершили переаттестацию.

К сентябрю 2020 ее проведут на местах.

С 1 января 2020 вступил в силу принятый Верховной Радой закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.