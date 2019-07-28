Генерал Глуховеря отреагировал на скандал с патрульными

Глуховеря прокомментировал скандал вокруг себя. Фото: News

Глава полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря прокомментировал скандал вокруг себя.

Генерал заверил, что готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования. Об этом он написал в Facebook.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации! Справедливость для меня единственная ценность" , - заявил Глуховеря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальное видео с КОРДом: ГБР начало расследование

27 июля СМИ обнародовали записи из нагрудной камеры патрульного, который остановил служебную машину Глуховери. Водитель отказывался признать нарушения. Затем к месту инцидента прибыли бойцы спецподразделения КОРД, которые задержали патрульный экипаж и увезли полицейских на беседу к Глуховери.