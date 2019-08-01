Гендиректор "1+1" раскрыл планы на председательство в КГГА

Ткаченко не исключил, что будет баллотироваться на выборах Киевсовета Фото: Tv.ua

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" и гендиректор холдинга 1+1 media Александр Ткаченко допустил, что может возглавить городскую власть Киева.

По мнению Ткаченко, жизнь киевлян могло бы улучшить избавление "от серых, коррупционных схем и смотрящих", пишет НВ.

"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Сначала не планировал, но ситуация подходит", - сказал он.

Ткаченко также не исключил, что будет баллотироваться на выборах Киевсовета.

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"Вопрос не в том, хочу ли я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В столице имеем кризис и 5 лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта. В Киеве - тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе, по сути, нет районной власти", - сказал он.

По информации СМИ, одним из кандидатов на пост главы КГГА является гендиректор холдинга 1+1 media олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко.