Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА

Александр Ткаченко идет под №9 в списке "Слуги народа". Фото: upmp.news

Гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко отказался комментировать слухи о том, что может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию.

Об этом Ткаченко сказал в комментарии Gazeta.uaa в штабе партии "Слуга народа".

"Я слухи не комментирую. Давайте завершим историю с избирательной кампанией в Верховную Раду, тогда поговорим", - сказал Ткаченко.

На вопрос, нашел ли он себе преемника на "1+1", ответил так же: "Когда будет нужно, вы об этом узнаете".

При этом Ткаченко поддержал идею отделить должность председателя КГГА от мэра Киева.

"Эта должность существует в законе: есть руководитель Государственной городской администрации, которого назначает президент, и мэр. Вопрос к нынешнему мэру: почему за 5 лет не приняли нормальный закон о столице, где этот вопрос был бы урегулирован? Потому что должен существовать нормальный мэр с исполкомом, как в других городах. А функции перфекта - надзора за тем, что происходит в столице - может выполнять другой человек", - сказал он.

11 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. По информации СМИ, одним из кандидатов на пост главы КГГА является гендиректор холдинга "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко.