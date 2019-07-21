Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА

Гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко отказался комментировать слухи о том, что может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию.
Об этом Ткаченко сказал в комментарии Gazeta.uaa в штабе партии "Слуга народа".
"Я слухи не комментирую. Давайте завершим историю с избирательной кампанией в Верховную Раду, тогда поговорим", - сказал Ткаченко.
На вопрос, нашел ли он себе преемника на "1+1", ответил так же: "Когда будет нужно, вы об этом узнаете".
При этом Ткаченко поддержал идею отделить должность председателя КГГА от мэра Киева.
"Эта должность существует в законе: есть руководитель Государственной городской администрации, которого назначает президент, и мэр. Вопрос к нынешнему мэру: почему за 5 лет не приняли нормальный закон о столице, где этот вопрос был бы урегулирован? Потому что должен существовать нормальный мэр с исполкомом, как в других городах. А функции перфекта - надзора за тем, что происходит в столице - может выполнять другой человек", - сказал он.
11 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.
По информации СМИ, одним из кандидатов на пост главы КГГА является гендиректор холдинга "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко.
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