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пятница, 05 ноября 2021 05:13

Гейтс предупредил о новой опасности

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Гейтс предупредил о новой опасности
Гейтс предупредил человечество о новой опасности. Фото: BBC

Основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс призвал мир готовиться не только к новым пандемиям, но и к возможным террористическим атакам с применением биологического оружия.

Для противодействия таким угрозам следует потратить миллиарды долларов на исследования в области эпидемиологической безопасности и разработку конкретных механизмов борьбы с инфекционными заболеваниями, ведь это гораздо хуже распространения вирусов, сообщает BBC.

Он призвал Всемирную организацию здравоохранения создать специальную рабочую группу по наблюдению за эпидемиологической ситуацией. Специалисты должны проводить "микробные учения" по отражению атак биотеррористов и ликвидации их последствий.

"Существуют естественные эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом, которые могут быть хуже, чем мы переживаем сегодня. И все же достижения медицинской науки должны дать нам инструменты, которые мы могли бы сделать гораздо лучше", – сказал миллиардер.

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Билл Гейтс считает, что пандемия Covid-19 завершится не раньше 2022 года. Он назвал чудом тот факт, что в мире так быстро создали вакцины и начали массовые прививки. Но, по его словам, этого недостаточно.

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