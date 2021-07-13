Где сильнее всего свирепствует Covid-19: назвали области

За последние сутки в Украине обнаружили 481 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 28 детей и 11 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 241 698 человек. Умерли 52 640 пациентов, из них 36 – за последние сутки. Выздоровели 2 177 529 человек, за последние сутки – 750, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 41 120 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 909, ИФА – 9 783. Также сделали 10 428 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 142 случая;
Винницкая область - 6 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 15 случаев;
Донецкая область - 53 случая;
Житомирская область - 3 случая;
Закарпатская область - 10 случаев;
Запорожская область - 9 случаев;
Ивано-Франковска - 2 случая;
Киевская область - 20 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 28 случаев;
Львовская область - 14 случаев;
Николаевская область - 9 случаев;
Одесская область - 49 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 12 случаев;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 1 случай;
Харьковская область - 23 случая;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 18 случаев;
Черновицкая область - 6 случаев;
Черниговская область - 8 случаев.
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Коронавирус в будущем может стать более смертоносным. Этому будет способствовать неравномерность распределения вакцин в мире. Кроме того, вирус постоянно подвергается мутациям, а каждый новый штамм является все более смертельным и опасным. Миру нужен единый план производства вакцин, чтобы удвоить их объем и обеспечить справедливое распределение через механизм COVAX.
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