Где обнаружили больше всего больных коронавирусом

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 8003 новых больных коронавирусом. Из них детей - 475, медработников - 312.

Лидером по количеству заражений остается Ивано-Франковщина. Там обнаружили 857 новых больных за последние сутки. Далее следуют Киев (748), Винницкая (738), Черновицкая (638), Киевская (548) и Закарпатская (515) области.



Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 333 844 украинца. Такие данные по состоянию на утро 26 февраля сообщает Минздрав.

Умерли 25 742 пациентов, из них 146 за последние сутки. Выздоровели - 1 163 555, за последние сутки 4244.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 748 случаев;

Винницкая область - 738 случаев;

Волынская область - 219 случаев;

Днепропетровская область - 421 случай;

Донецкая область - 136 случаев;

Житомирская область - 455 случаев;

Закарпатская область - 515 случаев;

Запорожская область - 120 случаев;

Ивано-Франковская область - 857 случаев;

Киевская область - 548 случаев;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 31 случай;

Львовская область - 474 случая;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 111 случаев;

Ровенская область - 133 случая;

Сумская область - 160 случаев;

Тернопольская область - 305 случаев;

Харьковская область - 331 случай;

Херсонская область - 32 случая;

Хмельницкая область - 262 случая;

Черкасская область - 127 случаев;

Черновицкая область - 638 случаев;

Черниговская область - 130 случаев.

24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделили на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.