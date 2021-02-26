Где обнаружили больше всего больных коронавирусом

За последние сутки в Украине обнаружили 8003 новых больных коронавирусом. Из них детей - 475, медработников - 312.
Лидером по количеству заражений остается Ивано-Франковщина. Там обнаружили 857 новых больных за последние сутки. Далее следуют Киев (748), Винницкая (738), Черновицкая (638), Киевская (548) и Закарпатская (515) области.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 333 844 украинца. Такие данные по состоянию на утро 26 февраля сообщает Минздрав.
Умерли 25 742 пациентов, из них 146 за последние сутки. Выздоровели - 1 163 555, за последние сутки 4244.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 748 случаев;
Винницкая область - 738 случаев;
Волынская область - 219 случаев;
Днепропетровская область - 421 случай;
Донецкая область - 136 случаев;
Житомирская область - 455 случаев;
Закарпатская область - 515 случаев;
Запорожская область - 120 случаев;
Ивано-Франковская область - 857 случаев;
Киевская область - 548 случаев;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 31 случай;
Львовская область - 474 случая;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 319 случаев;
Полтавская область - 111 случаев;
Ровенская область - 133 случая;
Сумская область - 160 случаев;
Тернопольская область - 305 случаев;
Харьковская область - 331 случай;
Херсонская область - 32 случая;
Хмельницкая область - 262 случая;
Черкасская область - 127 случаев;
Черновицкая область - 638 случаев;
Черниговская область - 130 случаев.
24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделили на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.
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