Где коронавирус не отпускает. Назвали области

За сутки, 10 июля, в Украине обнаружили 290 новых больных коронавирус. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 290 новых больных коронавирус. Из них детей - 23, медработников - 7.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (91), Днепропетровской (35) и Киевской областях (24).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 241 043 человека. Умерли 52 597 пациентов, из них 5 - за последние сутки. Выздоровели 2 177 293 человек, за последние сутки - 374, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 25 356 тестов на Covid-19 за последние сутки. Всего в Украине провели 11033147 ПЦР-тестирования.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев 91 случай

Винницкая 2 случая

Волынская 2 случая

Днепропетровская 35 случаев

Донецкая 6 случаев

Житомирская 12 случаев

Закарпатская 0 случаев

Запорожская 12 случаев

Ивано-Франковская 5 случаев

Киевская 24 случая

Кировоградская 3 случая

Луганская 3 случая

Львовская 7 случаев

Николаевская 3 случая

Одесская 22 случая

Полтавская 13 случаев

Ровенская 2 случая

Сумская 5 случаев

Тернопольская 2 случая

Харьковская 18 случаев

Херсонская 10 случаев

Хмельницкая 4 случая

Черкасская 4 случая

Черновицкая 4 случая

Черниговская 1 случай

Коронавирус в будущем может стать более смертоносным. Этому будет способствовать неравномерность распределения вакцин от в мире. Кроме того вирус постоянно подвергается мутациям. Каждый новый штамм является более смертоносным и опасным. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.