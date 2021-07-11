Где коронавирус не отпускает. Назвали области

За последние сутки в Украине обнаружили 290 новых больных коронавирус. Из них детей - 23, медработников - 7.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (91), Днепропетровской (35) и Киевской областях (24).
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 241 043 человека. Умерли 52 597 пациентов, из них 5 - за последние сутки. Выздоровели 2 177 293 человек, за последние сутки - 374, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 25 356 тестов на Covid-19 за последние сутки. Всего в Украине провели 11033147 ПЦР-тестирования.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев 91 случай
Винницкая 2 случая
Волынская 2 случая
Днепропетровская 35 случаев
Донецкая 6 случаев
Житомирская 12 случаев
Закарпатская 0 случаев
Запорожская 12 случаев
Ивано-Франковская 5 случаев
Киевская 24 случая
Кировоградская 3 случая
Луганская 3 случая
Львовская 7 случаев
Николаевская 3 случая
Одесская 22 случая
Полтавская 13 случаев
Ровенская 2 случая
Сумская 5 случаев
Тернопольская 2 случая
Харьковская 18 случаев
Херсонская 10 случаев
Хмельницкая 4 случая
Черкасская 4 случая
Черновицкая 4 случая
Черниговская 1 случай
Коронавирус в будущем может стать более смертоносным. Этому будет способствовать неравномерность распределения вакцин от в мире. Кроме того вирус постоянно подвергается мутациям. Каждый новый штамм является более смертоносным и опасным. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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