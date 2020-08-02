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воскресенье, 02 августа 2020 10:34

Где и когда будут прощаться с легендарным комбатом "Червнем"

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Где и когда будут прощаться с легендарным комбатом &quot;Червнем&quot;
1 августа ушел из жизни легендарный командир добровольческих подразделений в войне с Россией на Донбассе Андрей Гергерт. Фото: facebook.com/aratta.uda

Заместителя командующего Украинской добровольческой армии 42-летнего Андрея Гергети "Червня" похоронят в понедельник, 3 июля во Львове.

Сегодня, 2 августа, в 15.00 состоится встреча воина и парастас в Доме воина, на ул. Короленко, 1а, сообщили в городском совете Львова. Там попрощаться с воином можно будет в течение дня и ночью.

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Чин погребения и прощание начнутся завтра в 11.00 в Гарнизонном храме св. Ап Петра и Павла, на ул. Театральной, 11.

Похоронят Андрея Гергети на Лычаковское кладбище.

О смерти легендарного командира добровольческих подразделений в войне с Россией на Донбассе, командира подразделений "Правого сектора", а ныне УДА Андрея Гергерта "Червня" стало известно 1 августа. Долгое время комбат боролся с раком желудка, проходил лечение в том числе и за рубежом.

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Дата
02
августа

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