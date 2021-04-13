Где больше всего случаев Covid-19 за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,8 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине выявили 11 680 новых больных коронавирусом. Из них детей - 501, медработников - 366.

Всего с начала в стране эпидемии Covid-19 выявили у 1 872 785 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 13 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 37 758 пациентов, из них 457 - за последние сутки. Выздоровели 1 430 234 пациента, за последние сутки - 14 019.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1503 случая / 1500 прививок;

Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;

Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;

Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;

Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;

Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;

Закарпатская - 151 случай / 190 прививок;

Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;

Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;

Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;

Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;

Луганская область - 252 случая / 260 прививок;

Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;

Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;

Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;

Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;

Ровенская область - 422 случая / 440 прививок;

Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;

Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;

Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;

Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;

Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;

Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;

Черновицкая область - 235 случаев / 260 прививок;

Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какими можгут быть карантинные ограничения на Пасху. Для церквей и храмов уже предусмотрены меры, если они расположены в желтой или красной зонах. Закрывать храмы на праздник власти пока не планируют. Решение о формате и перечень ограничений планируют разработать в течение недели.