ГБР задержало инспектора полиции на продаже наркотиков

Правоохранителю грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет. Фото: ГБР

В Черновецкой области сотрудники ГБР задержали инспектора патрульной полиции, который продавал наркотики.

Как отмечается, правоохранитель покупал наркотические средства с целью принятия и незаконного сбыта коллегам и гражданским лицам. Полицейский также сбывал этиловый спирт и фальсифицированные алкогольные напитки, изготовленные из недоброкачественного сырья. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Во время обысков у инспектора было изъято 4750 евро, 2500 долларов, 16500 гривен, порошкообразное вещество белого цвета, похожее на амфетамин, оружие и патроны калибра 8 мм, 77 зип-пакетов и 11 полиэтиленовых пакетов с веществом, похожим на марихуану, 880 литров фальсифицированной водочной продукции, 300 литров спирта и поддельные марки акцизного сбора.

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Уголовное производство открыто по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

В Киевской области ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а затем продавали наркотики украинским военнослужащим. Двух дилеров поймали "на горячем" во время передачи 2 килограммов амфетамина.