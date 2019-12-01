ГБР вызвало Марусю Зверобой на допрос

Зверобой призвала поддержать ее. Фото: Еспресо.TV

Государственное бюро расследований пригласило участницу боевых действий Марусю Зверобой на допрос 2 декабря, на 11.00.

"Группа поддержки борьбы за свободу слова, возьмите отгул на часика два-три в понедельник, ГБР будет принимать у украинцев экзамен, мы поняли, как надо себя вести. Балаклавы приветствуются, потому что на мой вопрос во время врывания в мой дом, почему вы в балаклавах, мне сказали, что им холодно", - написала Зверобой в Facebook.

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"Объявляю месячник сдачи детского оружия! ГБР! Взять с собой на понедельник 11.00, ул.Симона Петлюры 15! С пистолетом ты опасен! Оставь пистолет специалистам Трубы! Я приду, возможно с пулеметом малого племянника, если он мне его отдаст. Для ГБР и пулемета не жалко! Там же все хорошие ребята. Для Альфы можно взять носки и печенье, чтобы им не приходилось подрабатывать выездами у пророссийских олигархов. Мы своим бойцам умереть с голоду не дадим. Заодно и вооружим. Может у них пистолетов детских хватает. Всем бобра", - добавила она.

Во время обысков в доброволици и волонтеры Елены Самбул, известной как Маруся Зверобой, сотрудники Государственного бюро расследований изъяли три мобильных телефона, личный блокнот и две единицы охотничьи оружия без патронов.