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среда, 29 апреля 2020 22:20

ГБР сообщил о подозрении бывшему "беркутовцу"

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ГБР сообщил о подозрении бывшему &quot;беркутовцу&quot;
Мужчине грозит 8 лет тюрьмы. Фото: ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Киеве.

Его подозревают в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебным подлогом и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов, сообщает пресс служба ГБР.

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30 ноября 2013 года подозреваемый превысил свои служебные полномочия и задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему физическую силу. В дальнейшем подозреваемый, составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

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