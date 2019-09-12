ГБР расследует растрату 37 млн грн на полигоне "Широкий лан"

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Государственное бюро расследований начало уголовное производство из-за вероятного хищения средств при строительстве лагерного городка на территории полигона "Широкий лан" в Николаевской области.

Речь идет о 37 млн ​​грн, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, убытки возникли из-за небрежного отношения к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. В частности, он не проконтролировал выполнение строительных работ на территории указанного лагерного городка.

Договор на выполнение строительных работ для возведения лагерного городка на полигоне "Широкий лан" заключили в 2016-м. Объект должны были сдать в эксплуатацию в 2018-м, но к этому сроку завершили.

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"Упомянутый военнослужащий не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору. Как следствие, компания-строитель получила от МОУ 135 млн грн - 37 млн ​​грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически невыполнены, чем нанесен соответствующую ущерб государству", - сообщили в ГБР.

Уголовное производство открыто по статьям о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и о небрежном отношении к военной службе. Продолжается досудебное расследование.

На военном полигоне "Широкий Лан" вблизи Николаева произошел пожар. Загорелась одна из жилых военных палаток.