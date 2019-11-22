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пятница, 22 ноября 2019 08:00

Гаишнику, который преследовал автомайдановцев, выплатят 300 тыс. компенсации

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Гаишнику, который преследовал автомайдановцев, выплатят 300 тыс. компенсации
Гаишнику Тищенко, который преследовал Автомайдановцов, выплатят 300 тыс. Фото: ЦензорНет

Богунский районный суд Житомира постановил выплатить 300 тысяч гривен компенсации сотруднику ГАИ Виктору Тищенкові, которого судили за фальсификацию протокола на участника поездки в Межигорье.

"Сергей Прохор активный участник Майдана, дважды был избит беркутами. По стандартной схеме, на основании липового рапорта инспектор ГАИ Виктор Тищенко составил На Прохора протокол, что он якобы не остановился по требованию гаишника по дороге в Межигорье", - говорит юрист и участник "Автомайдана" Роман Маселко.

По его словам, фальсификация была настолько очевидной, что прокуратура быстро закончила расследование и передала обвинительный акт в отношении Гаишника в суд.

"И здесь началось. Суд дважды оправдывал Гаишника и дважды, апелляционный суд отменял приговор. Но на третий раз оправдательный таки устоял в апелляции. А главное, в декабре 2018 года его освятил новый Верховный Суд. Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла Гаишника на подделку документа", - пишет Маселко.

После этого Тищенко начал требовать из бюджета возмещения морального вреда, за то, что он 45 месяцев находился под следствием. 2 дня назад суд удовлетворил его требование.

"Просто для сравнения. Такую же сумму компенсации суд присудил матери, которая из-за халатности врачей потеряла новорожденного ребенка. Совсем чуть большую компенсацию получили родители сбитой насмерть на переходе 9-летней девочки. И тут этот Гаишник, который выполнял указание о преследовании майдановцев..."- написал Маселко.

В мотивировочной части приговора говорится, что Гаишник Тищенко "стал закрытым по характеру нелюдимым, плохо спал, потерял аппетит, потерял смысл своей жизни, находился в постоянном стрессе, ожидая что его незаконно осудят за надуманное преступление, которое он не совершал".

По мнению суда, сумма в 300 000 грн. будет способствовать восстановлению эмоционального состояния истца, в том числе соответствовать принципам разумности и справедливости".

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6 лет назад началась Революция достоинства.

Бывший президент Виктор Янукович 21 ноября 2013 года заявил о приостановке переговоров об ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве на майдан Независимости вышли недовольные таким решением студенты.

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