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Фукс считает Зеленского очень доверчивым и будет с ним судиться

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Фукс считает Зеленского очень доверчивым и будет с ним судиться
Фото: УП

Павел Фукс считает, что его незаконно включили в санкционный список СНБО якобы из-за российского гражданства. Потому он будет судиться с государством.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Страна".

В частности, Фукс считает, что его включили под санкции Совбеза из-за того, что, "по версии секретаря СНБО Алексея Данилова, он имеет российское гражданство".

Кроме того, Фукс уверен, что Данилов дезинформирует президента Владимира Зеленского.

"Представьте, он принес доклад и сказал: "Так и так, а у Фукса российское гражданство". Потом президент, скорее всего, уточнил, точна ли эта информация? А Данилов на голубом глазу отрапортовал: "Точно, 100%! Мне Бродский сказал". "Ну, давайте, раз точно", - сказал президент. Так я себе представляю эту систему принятия решений. Данилов ввел в заблуждение президента, а Данилова запутал Михаил Бродский", – сказал Фукс.

В то же время он решил судиться из-за того, что попал под санкции СНБО.

"Мои юристы прыгают до потолка. Говорят, что они даже не рассчитывали на такую удачу, что Данилов сможет не проанализировать ситуацию и дать мне возможность выиграть в суде. Потому что его документы непонятно откуда он взял, а у меня документы с официальных сайтов МВД РФ. Мои юристы в Москве вытягивают из госструктур оттуда все материалы и предоставляют тут. Поэтому я честно не понимаю, на что они рассчитывают, на какой-то хайп или беспредел", – заявил в интервью Фукс.

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении бизнесмена Павла Фукса, который имеет российское происхождение, но во времена президентства Петра Порошенко получил гражданство Украины. В то же время эксперты уже заявили, что санкции СНБО в отношении Фукса повлияют на выборы мэра Харькова.

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Дата
25
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