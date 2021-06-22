Фукс ответил Данилову: я вышел из гражданства РФ ещё в 2017 году и никогда не переставал помогать родному Харькову в качестве мецената

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Украинский бизнесмен Павел Фукс заявил, что никогда не выходил из украинского гражданства, закончил процедуру выхода из гражданства РФ ещё в 2017 году и никогда не переставал помогать Харькову в качестве мецената.

Об этом он написал в Телеграмм-канале

"Давайте поговорим о том, какой я "русский гражданин".

Аннексия Крыма и агрессия РФ на Донбассе стали поворотной точкой в жизни многих людей. В том числе моей.

Я родился и жил в Харькове. Долгое время вел бизнес в РФ. У меня было гражданство РФ. Но я никогда не выходил из украинского гражданства.

Как и никогда не переставал помогать родному городу в качестве мецената. Мы реализовали много важных проектов, которыми я горжусь.

В 2015-м году я получил украинский паспорт современного образца и начал процедуру выхода из гражданства РФ. Процедура длительная, закончилась в 2017-м. Специально для секретаря СНБО Алексея Данилова публикую документ.

В 2018-м РФ ввела против 322 украинских политиков и бизнесменов санкции. В том числе против меня".

"Пропагандистские СМИ РФ время от времени пишут об украинце Фуксе, а силовой аппарат РФ заводит уголовные дела по вымышленным поводам. Для меня это давно стало рутиной" - отметил Павел Фукс.