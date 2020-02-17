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ФСБ задержала крымчанина по подозрению в участии в добровольческом батальоне

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ФСБ задержала крымчанина по подозрению в участии в добровольческом батальоне
В Крыму ФСБ задержала крымчанина за участие в батальоне в меню Н. Челебиджихана. Фото: ТАСС

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму крымчанина, подозреваемого в нахождении в батальоне имени Номана Челебиджихана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, момент крымчанина задержали. По решению суда мужчина находится под арестом. Однако имени подозреваемого не называют.

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"Следственным отделом УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Крыма, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Батальон имени Номана Челебиджихана - добровольческое крымско-татарское вооруженное формирование, создание которого началось в началу 2016 года во время блокады на административной границе с оккупированным Крымом, названный в честь Номана Челебиджихана - крымско-татарского политика и общественного деятеля, первого председателя правительства Крымской Народной Республики, организатора I Курултая крымскотатарского народа, первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши, Беларуси.

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