ФСБ задержала крымчанина по подозрению в участии в добровольческом батальоне

В Крыму ФСБ задержала крымчанина за участие в батальоне в меню Н. Челебиджихана. Фото: ТАСС

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму крымчанина, подозреваемого в нахождении в батальоне имени Номана Челебиджихана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, момент крымчанина задержали. По решению суда мужчина находится под арестом. Однако имени подозреваемого не называют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имена захваченных ФСБ украинских рыбаков

"Следственным отделом УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Крыма, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Батальон имени Номана Челебиджихана - добровольческое крымско-татарское вооруженное формирование, создание которого началось в началу 2016 года во время блокады на административной границе с оккупированным Крымом, названный в честь Номана Челебиджихана - крымско-татарского политика и общественного деятеля, первого председателя правительства Крымской Народной Республики, организатора I Курултая крымскотатарского народа, первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши, Беларуси.