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воскресенье, 30 июня 2019 15:06

Фото дня: селяне спасли лелечат, чье гнездо уничтожила непогода
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Крестьяне спасли аистов
Фото: УНІАН
Крестьяне спасли аистов
Крестьяне спасли аистов
Крестьяне спасли аистов
Крестьяне спасли аистов

В Борзнянскому районе Черниговской области спасли аистят. Их гнездо разрушила непогода.

Во время бури упало дерево с аистовым гнездом, написала в Facebook местная жительница Любовь Кузьмич.

"Благодаря неравнодушию прохожих аистят откопали из грязи, и спасли им жизнь, но потом встал вопрос - куда их девать?", - рассказала женщина.

Женщина не имела достаточно рыбы, что-бы прокормить птиц. За день они съели 1,5 кг рыбы и несколько жаб. В соцсети попросила помощи.

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Аистят забрали жители Борзны. Птиц поместили в специальный вольер.

"Рада, что они нашли свой дом", - написала Кузьмич.

В селе Мизяковские Хутора Винницкого района спасли корову, которая упала в погреб, заваленный свеклой.

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