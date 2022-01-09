Foreign Policy: преследовать Порошенко во время эскалации на границах Украины – это плохая идея

Дело против Порошенко рассматривается в украинском гражданском обществе как пример выборочного правосудия. Фото: открытые источники

Плохой идеей назвал дела против пятого президента Петра Порошенко американский журналист Владислав Давидзон. В своей статье для издания Foreign Policy он пишет, что политические преследования оппонента во время эскалации российской угрозы усугубляют опасность для Украины.

"Новость о том, что правительство президента Украины Владимира Зеленского начало судебные процедуры, обвиняя бывшего президента Петра Порошенко в государственной измене, не могло появиться в худший момент", — пишет Давидзон.

Последние полтора месяца мир пытается понять, есть ли угрозы Кремля массово усилить свое вторжение в Украину блефом. Теперь Кремль требует от Запада как можно быстрее ратифицировать несколько договоров, по сути исключающих Украину с орбиты НАТО и закрепляющих господство Москвы над ее соседями, — объясняет автор.

Администрация президента делает очень опасный шаг против внутриполитического оппонента в тот момент, когда среди экспертного сообщества в Вашингтоне развернулась оживленная дискуссия о том, как помочь Украине обеспечить свой суверенитет. Дело против экс-президента рассматривается в украинском гражданском обществе как пример выборочного правосудия. Преследуя своего предшественника, Зеленский рискует растратить накопившийся резерв международной поддержки в то время, когда он критически необходим для сдерживания угрожающей российской военной эскалации, пишет автор.

Давидзон отмечает, что рейтинги шестого президента падают, и отмечает, что события вокруг Порошенко могут быть направлены на уничтожение потенциальных оппонентов на предстоящих выборах 2024 года.

Но бывший комик, создавая прецедент выборочного правосудия, рискует и однажды стать жертвой подобного преследования — пишет журналист.

Аргументы обвинения против Петра Порошенко будут неубедительны для общества, и такие действия, похоже, подорвут собственный политический статус Зеленского, отмечает автор.

Журналист отмечает, что делегитимизация экс-президента, который вел переговоры о Минских соглашениях, вредит имиджу украинской политической легитимности на международной арене в разгар серьезного кризиса. Украинцы противостоят жесткому сопернику, чьи расходы на оборону в 10 раз больше. Поддержка, которую Киев имеет на своей стороне в этом "поединке Давида и Голиафа", это блестящий результат обретенной ранее моральной и демократической легитимности.

"Имея на границе тысячи российских танков, друзья Украины не должны молчать, пока страна рискует совершить серьезную ошибку и запятнать свой международный имидж", — резюмирует Давидзон.

Публикацию также активно комментируют западные журналисты и эксперты.

Журналист-расследователь Мэтью Купфер из международного проекта OCCRP, где, в частности, обнародовали материалы оффшорного скандала Pandora papers о Владимире Зеленском и его окружении, тоже считает, что преследование Порошенко вредит Украине.

"Я согласен с Владиславом Давидзоном, что попытка Зеленского привлечь к ответственности экс-президента Порошенко за государственную измену не принесет пользы Украине, особенно потому, что Россия увеличивает войска на границе", — написал Купфер в Твиттере.