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среда, 29 декабря 2021 13:42

Финалистка "Мисс Украина-2021" показала, как нарушает ПДД

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Модель Юлия Андриенко сняла видео, как она объезжает пробку по трамвайным путям, нарушая при этом ПДД.

Она опубликовала его в своем Instagram в сторис.

Автор: instagramm: yulia_egozaa
  В этом году модель приняла участие в конкурсе "Мисс "Украина"
В этом году модель приняла участие в конкурсе "Мисс "Украина"

Ролик модель сопроводила смеющимся эмодзи.

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"Я же говорила, что мне нельзя высокое авто. И я не ошибалась", - говорит в видео его автор.

Автор: instagramm: yulia_egozaa
  Видео, на котором она нарушает ПДД, сопровождала эмодзи с улыбкой
Видео, на котором она нарушает ПДД, сопровождала эмодзи с улыбкой

Под сообщениями Андриенко в Instagram уже появляются комментарии возмущенных украинцев.

Участнице "Мисс Украина-2021" 25 лет. Она родилась в Харькове, а живет в Киеве. Девушка занимается моделингом и организацией съемок.

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Дата
29
декабря

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