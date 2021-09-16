Фильмы с Кобзоном и Боярским: украинские телеканалы ожидают внеплановые обыски

Нацсовет проверит "Первый независимый" на основании информации СБУ. "Интер" - через показ советских фильмов с запрещенными лицами. Фото: pixabay.com

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит телеканал "Интер" и "Первый независимый".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка телеканала "Интер" будет пятой за 2021 год. Обусловлена ​​она показом советских фильмов с участием лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Показ таких лент в Украине запрещен законом.

С 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя зафиксировали девять таких фильмов.

Речь идет о фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова, "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона, "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева, "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева, "Офицеры" с участием Василия Ланового, "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной, "Гостья из будущего "с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова,"Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

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Регулятор назначил "Интеру" невыездную проверку. Ее проведут 4 по 18 октября. Компания должна предоставить Национальному совету по 5 октября 2021-го перечень документов для проведения проверки.

ООО "Тайм медиа", которое вещает на спутнике с логотипом "Первый независимый", проверят на основании информации СБУ. Она связана со структурой собственности телеканала, который создан бывшими работниками ZIK, "112" и NewsOne.

"В документах, которые ООО "Тайм медиа" предоставило Национальному совету, его владельцем со 100 процентной долей указано ООО "Медиахолдинг новости". По информации лицензиата, этой компании обладают сразу 99 физических лиц, каждому из которых принадлежит по 1 проценту. Как отмечается, 98 из них передали все свои доли в управление одному лицу - Панченко Диане, которая также является одним из 99 совладельцев компании и указана ее конечным бенефициарным владельцем. Таким образом, в предоставленных документах лицензиат информирует только о 99 процентов владения уставным капиталом компании, находящихся в управлении и собственности Панченко Дианы. То есть фактически информация о полном 100 процентное владение компанией остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Учитывая эти факты Национальный совет проверит "Первый независимый", чтобы выяснить, содержит ли деятельность телеканала противоречия закону "О телевидении и радиовещании".

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов.