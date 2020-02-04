Филарета исключили из Священного Синода

Филарет не приходил на заседания. Фото: ТСН

Почетного патриарха ПЦУ Филарета исключили из состава Священного Синода.

Он без уважительных причин отсутствовал на 6 заседаниях Синода подряд, несмотря на письменное приглашение, сообщает пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия почетного патриарха Филарета как члена Священного Синода", - говорится в сообщении.

Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины. Но он потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

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"Синод констатировал, что почетному патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им неуставным образом епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими — все ничтожно", - подчеркнули в пресс- службе.

"Почетному патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции", - добавили в ПЦУ.

Филарет отозвал свою подпись из-за разницы между полученным Украиной томосом и аналогичным документом выданным другим странам. По его мнению отличие в том, что другие церкви являются независимыми.