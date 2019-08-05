Филарет рассказал прихожанам, против кого надо протестовать

Филарет призвал протестовать против Епифания. Фото: УНИАН

Почетный патриарх Филарет во время богослужения в Свято-Владимирском кафедральном соборе Киева призвал прихожан к протестам против ликвидации УПЦ КП.

"Нашей Церкви грозит беда, ее хотят уничтожить. Митрополит Епифаний и его синод образовали комиссию по ликвидации Киевской патриархии и уничтожении патриарха Филарета. Ему помогают чиновники, служители бывшего президента Петра Порошенко. И поэтому в сговоре митрополита Епифания с теми чиновниками Киевской патриархии, без нашего известна, сняли с регистрации. И теперь комиссия, созданная митрополитом Епифанием, намерена уничтожить все", - заявил Филарет, передает пресс-служба УПЦ КП.

Филарет сказал, что во Владимирском соборе будет служить митрополит Епифаний, все имущество и финансы Киевского патриархата отберут, а самого Филарета уволят.

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"Находите любые законные средства и выступайте против. Обращайтесь к власти, протестируйте. Но протестовать надо против митрополита Епифания. Потому что он это делает, под его руководством принимаются эти незаконные решения о ликвидации Киевской патриархии и Киевского патриархата. Я надеюсь на вашу помощь, что с вашей помощью мы победим и с помощью Божией", - отметил почетный патриарх.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что раскола в ПЦУ нет. Есть особое мнение одного человека - почетного патриарха Филарета.