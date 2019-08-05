Филарет рассказал прихожанам, против кого надо протестовать

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1422
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2601
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 11250
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 13761
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 693
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2736
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3186
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2880
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 729
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
6
6
20
6
14
В Северодонецке построят первый в городе парк
В Северодонецке построят первый в городе парк
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Видео
Все видео
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
Женщина сбила двух подростков на переходе
Женщина сбила двух подростков на переходе
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3312
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 693
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7218
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 171
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
понедельник, 05 августа 2019 19:22

Филарет рассказал прихожанам, против кого надо протестовать

1 Комментировать
Филарет рассказал прихожанам, против кого надо протестовать
Филарет призвал протестовать против Епифания. Фото: УНИАН

Почетный патриарх Филарет во время богослужения в Свято-Владимирском кафедральном соборе Киева призвал прихожан к протестам против ликвидации УПЦ КП.

"Нашей Церкви грозит беда, ее хотят уничтожить. Митрополит Епифаний и его синод образовали комиссию по ликвидации Киевской патриархии и уничтожении патриарха Филарета. Ему помогают чиновники, служители бывшего президента Петра Порошенко. И поэтому в сговоре митрополита Епифания с теми чиновниками Киевской патриархии, без нашего известна, сняли с регистрации. И теперь комиссия, созданная митрополитом Епифанием, намерена уничтожить все", - заявил Филарет, передает пресс-служба УПЦ КП.

Филарет сказал, что во Владимирском соборе будет служить митрополит Епифаний, все имущество и финансы Киевского патриархата отберут, а самого Филарета уволят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет обратился в ОБСЕ

"Находите любые законные средства и выступайте против. Обращайтесь к власти, протестируйте. Но протестовать надо против митрополита Епифания. Потому что он это делает, под его руководством принимаются эти незаконные решения о ликвидации Киевской патриархии и Киевского патриархата. Я надеюсь на вашу помощь, что с вашей помощью мы победим и с помощью Божией", - отметил почетный патриарх.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что раскола в ПЦУ нет. Есть особое мнение одного человека - почетного патриарха Филарета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Филарет рассказал прихожанам, против кого надо протестовать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев

Тогда погиб первый "азовец" - 5 лет назад украинские военные освободили Марьинку

В Сандармохе расстреляли более 6 тыс. украинцев

Для Статуи Свободы позировала вдова богача

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 14 Просмотров: 37925
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 15102
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 12979
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 11169
Оторвался прицеп: новые фото и подробности масштабной аварии
Оторвался прицеп: новые фото и подробности масштабной аварии
9
 Просмотров: 7308
Общество
Друзей Путина становится все больше Евросоюзе - эксперт
Друзей Путина становится все больше Евросоюзе - эксперт
 Просмотров: 54
"Славик, спам!": Звезда "Шахтера" Пятов снялся в мотивирующем ролике для школьников Донбасса
"Славик, спам!": Звезда "Шахтера" Пятов снялся в мотивирующем ролике для школьников Донбасса Просмотров: 126
Что известно о новом командующем ООС
Что известно о новом командующем ООС
 Просмотров: 612
Сколько стоит собрать ребенка в школу
Сколько стоит собрать ребенка в школу Просмотров: 261
Украинцев порадовали дополнительными выходными в августе
Украинцев порадовали дополнительными выходными в августе Просмотров: 675
Больше всего комментируют
14
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
14
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
5
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
3
Российских шаманов попросили потушить пожары Сибири
Голосов: 42889
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua