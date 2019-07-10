Филарет прокомментировал свое интервью российским пропагандистам

Филарет считает, что сказал правду. Фото: Liga

Почетный патриарх Филарет не знал, что его интервью "Россия24" вызовет негативную реакцию в обществе.

Филарет заявил, что если бы он это предвидел, вероятно отказался бы от интервью, сказал "Громадському".

"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии. Поэтому сейчас СМИ в большинстве направленные на уничтожение Киевского патриархата. Поэтому к этой всей информации нужно подходить с этих позиций - поддерживают Киевский патриархат, то есть независимую церковь, не поддерживают", - заявил он.

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Почетный патриарх заявил, что дал правдивую информацию.

"Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то, кому дал интервью, а вторые обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал", - подчеркнул Филарет.

Патриарх Филарет дал интервью журналистке пропагандистского канала "Россия-24" Анне Афанасьевой. На камеру российских СМИ Филарет раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины.