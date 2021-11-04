"Фармак" обсудил будущее украинской фармацевтики с молодыми учеными

Компания "Фармак" провела научно-практическую конференцию Школы молодых ученых

29 октября 2021 года фармацевтическая компания "Фармак" провела IX научно-практическую конференцию Школы молодых ученых "Наука и современное фармацевтическое производство".

К экспертному обсуждению актуальных вопросов фармацевтики присоединились ученые, студенты и аспиранты профильных украинских вузов, а также молодые специалисты компании "Фармак".

В ходе секционного заседания заслушали 28 докладов молодых ученых, которые представляли Национальный фармацевтический университет, Национальный университет "Львовская политехника", Запорожский государственный медицинский университет, Национальный университет пищевых технологий, Киево-Могилянскую академию и Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара.

Темы докладов в этом году были посвящены роботизации и автоматизации процесса производства лекарств, современным методам оценки вкуса и их использования при разработке лекарств, бактериоцинам как альтернативе антибиотикам, влиянию инсулина на метаболизм глюкозы в клетках рака молочной железы, нормативно-правовому регулированию проведения иммунизации населения в Украине и т. д.

Стоит отметить, что "Фармак" активно поддерживает развитие науки в Украине и плодотворно сотрудничает с ведущими высшими учебными заведениями страны и Малой академией наук.

"Развитие науки невозможно без преемственности поколений. Очень важно формировать у молодежи интерес и любовь к науке, ведь это интересная отрасль, чтобы заниматься ею профессионально. В нашей стране очень талантливая и образованная молодежь, стремящаяся изменить этот мир. Поэтому важно давать таким людям возможность реализовываться здесь, в Украине. Это залог укрепления научно-образовательного потенциала государства", – подчеркнула Виктория Кондрашихина, директор по персоналу АО "Фармак".

Именно поэтому "Фармак" имеет ряд научно-образовательных инициатив для школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых и профессионального сообщества. Проекты не только носят образовательный характер, но и способствуют формированию практических навыков решения прикладных задач в сфере фармацевтической разработки на примере реальных кейсов компании.

Поддержка науки дает свои результаты. Недавно молодые новаторы компании "Фармак разработали инновационный ПЦР-тест и презентовали проект на форуме Генеральной Ассамблеи ООН. Разработка была признана лучшим украинским проектом по здравоохранению.