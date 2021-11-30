Фанаты антивакцинатора Стахива собрали ему деньги на залог

Ранее Стахов говорил, что залог не будет платить. Фото: YouTube

Обвиняемому в попытке свергнуть конституционный строй в Украине Остапу Стахиву собрали 998,8 тыс. грн для уплаты залога.

Деньги еще не перевели, сообщили в Прокуратуре Львовской области, передает "Захід.нет".

Стахива подозревают в попытке насильственной смены конституционного строя. 24 ноября он проиграл апелляцию по этому делу.

После ареста Стахов сказал, что не будет платить залог. Но его поклонники Стахива сразу объявили о сборе средств на залог.

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Фанаты Стахива из организации "Права людей" говорят, что заплатят залог только после согласия его самого.

18 ноября, во Львове избрали меру пресечения антивакцинатору Остапу Стахиву – содержание под стражей 60 суток с альтернативой залогу в размере 998,8 тыс. грн. 16 ноября в квартире Стахива сотрудники СБУ провели обыск и вручили подозрение. В ведомстве заявили, что сеть Стахива пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Члены сообщества призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них были российские кураторы.