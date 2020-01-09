Фанат Митрошиной, избивший активистов "Відсічі", заявил, что помирился с ними: те впервые об этом слышат

Инцидент, произошедший на выступлении российской блогерши Александры Митрошиной, где напали на активистов организации "Відсіч", получил продолжение.

Фаната блогерши, который без причины набросился и ударил ногой в грудь активиста Александра Иванова, а затем начал бить Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, нашли. Это уроженец Крыма, переехавший в Киев, Никита Толмачев, сообщает РБК-Украина.

Россиянка проводила лекции на темы блогерства, активизма, домашнего насилия. Активисты поставили Митрошиной вопрос "Чей Крым?", после чего вспыхнул конфликт.

Патрульные, которых вызвал избитый активист, отказались представляться. После чего не задержали Толмачева, а отпустили. Зато наручники надели на Овчаренко и Кальницкого и так тянули по полу на улицу. В это время поклонники Митрошиной аплодировали и смеялись. Леонида поставили на колени.

Через некоторое время обоих отвезли в участок. Иванова позвали тоже для дачи показаний.

"В отделении полиции Леониду стало плохо, полиция отказалась вызвать скорую, поэтому мы вызвали сами. Врачи сказали, что Леонида лучше госпитализировать, но полиция отказалась его отпускать. В конце концов после 3 (часов) пребывания Леонида и Алексея отпустили", – рассказал Иванов.

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Впоследствии в Сети начали появляться гневные посты и даже раздавались призывы устроить самосуд. В пабликах появилась информация про Толмачева с адресом и контактными данными.

На следующий день лидер организации "С14" Евгений Карась опубликовал на канале видео с участием Толмачева. Тот рассказывал о своей проукраинской позиции и уважении к воинам ВСУ. Мол, очень сожалеет о своей глупой эмоциональной выходке и просит прощения. По его словам, с активистами он уже помирился и дал показания полиции.

"Активисты простили меня за глупую драку. Я ни в коем случае ничего не имею против нашей страны и очень уважаю наших солдат. Любите Украину и все будет хорошо", – заявил он.

Но оказалось, что сами активисты "Відсічі" Овчаренко и Кальницкий ни о каких извинения со стороны Толмачева не слышали.

Автор: Facebook/Leo Ovcharenko Скріншот

Александра Митрошина популярный инстаграм-блогер. Экс-сотрудница радио Москва FM и антиукраинского пропагандистского телеканала "Россия".