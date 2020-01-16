  "Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1071
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 522
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 477
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 1116
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 378
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 450
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 270
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1521
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 477
Фото
Все фото
4
7
4
3
3
Высший совет правосудия делает максимум для своевременного запуска новой ВККС
Высший совет правосудия делает максимум для своевременного запуска новой ВККС
Убийство Шеремета: свидетели в суде подтвердили алиби Яны Дугар
Убийство Шеремета: свидетели в суде подтвердили алиби Яны Дугар
Патрульную полицию области возглавила женщина – впервые в Украине
Патрульную полицию области возглавила женщина – впервые в Украине
Дело Шеремета: у адвокатов есть документы для оправдания Антоненко
Дело Шеремета: у адвокатов есть документы для оправдания Антоненко
&quot;Экономический бойкот – лучшая форма сопротивления&quot;. Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
"Экономический бойкот – лучшая форма сопротивления". Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
Видео
Все видео
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 918
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2700
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2052
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2889
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3924
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 января 2020
Просмотров: 153
Шлях баби Дусі
"Поки височить ідол на горі — дайте камінь, ухопіть колоду та валіть його швидше. Але як тільки він упаде й перші ознаки свідомості з'являться ...
четверг, 16 января 2020 19:48

"Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета

  Комментировать

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз зарегистрировала постановление о создании временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля по расследованию убийства Павла Шеремета.

Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня зарегистрировала постановление Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета, за номером 2756", - сообщила она.

Автор: eurosolidarity.org
  "Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета
"Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета
Автор: eurosolidarity.org
  "Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета
"Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета

Народный депутат напомнила, что 13 декабря состоялся арест общественных активистов, волонтеров и защитников Украины: Яны Дугар - волонтерки, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС; Юлии Кузьменко - известного детского кардиохирурга, волонтерки, общественного деятеля; Андрея Антоненко - музыканта, сержанта УСН, участника ООС.

Ирина Фриз отметила, что эта комиссия необходима для обеспечения контроля за прозрачным и беспристрастным расследованием.

"Целью создания Временной следственной комиссии, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, является всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела Павла Шеремета, проверка правомерности действий правоохранительных органов и суда, проверка законности ареста подозреваемых по делу и выяснения истинного положения расследования убийства", - сообщила парламентарий.

"Четко понимаю, что деятельность следственной комиссии и результаты ее работы при данных обстоятельствах имеют большое общественное значение, а следовательно, нас ожидает действительно непростой путь по установлению истины", - отметила политик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"

Украинский букварь издали в России

Марко Паславский: миллионер, который ушел на фронт

Российские войска пошли в наступление

Киборги: сегодня Украина чтит защитников ДАПа

Студента оплакивала вся страна

Самое читаемое
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 28307
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 16560
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением 1 Просмотров: 14958
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
4
 Просмотров: 12222
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 9207
Общество
Юноши до 20 лет будут служить в армии только добровольно - министр
Юноши до 20 лет будут служить в армии только добровольно - министр Просмотров: 297
Лобби Авакова во фракции "Слуга народа" насчитывает не менее 70 человек
Лобби Авакова во фракции "Слуга народа" насчитывает не менее 70 человек
 Просмотров: 423
Администрация Трампа заблокировала военную помощь Украине незаконно
Администрация Трампа заблокировала военную помощь Украине незаконно Просмотров: 189
Высший совет правосудия делает максимум для своевременного запуска новой ВККС
Высший совет правосудия делает максимум для своевременного запуска новой ВККС
4
 Просмотров: 54
Человек должен после окончания школы пройти призывную службу - Бутусов
Человек должен после окончания школы пройти призывную службу - Бутусов
 1 Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
15
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
3
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
3
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
2
Боец-пленник рассказал о том, сколько осталось жить ДНР
2
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
Голосов: 48216
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua