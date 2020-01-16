Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз зарегистрировала постановление о создании временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля по расследованию убийства Павла Шеремета.

Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня зарегистрировала постановление Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета, за номером 2756", - сообщила она.

Автор: eurosolidarity.org "Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета

Автор: eurosolidarity.org "Европейская Солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета

Народный депутат напомнила, что 13 декабря состоялся арест общественных активистов, волонтеров и защитников Украины: Яны Дугар - волонтерки, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС; Юлии Кузьменко - известного детского кардиохирурга, волонтерки, общественного деятеля; Андрея Антоненко - музыканта, сержанта УСН, участника ООС.

Ирина Фриз отметила, что эта комиссия необходима для обеспечения контроля за прозрачным и беспристрастным расследованием.

"Целью создания Временной следственной комиссии, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, является всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела Павла Шеремета, проверка правомерности действий правоохранительных органов и суда, проверка законности ареста подозреваемых по делу и выяснения истинного положения расследования убийства", - сообщила парламентарий.

"Четко понимаю, что деятельность следственной комиссии и результаты ее работы при данных обстоятельствах имеют большое общественное значение, а следовательно, нас ожидает действительно непростой путь по установлению истины", - отметила политик.