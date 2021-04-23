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"Европейская Солидарность" добилась сохранения детского центра "Теплый дом" в Долине на Прикарпатье - Марина Порошенко

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&quot;Европейская Солидарность&quot; добилась сохранения детского центра &quot;Теплый дом&quot; в Долине на Прикарпатье - Марина Порошенко
Председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко: "Ивано-Франковский областной совет отменил свое решение о ликвидации детского центра "Теплый дом" в г. Долина"

Благодаря настойчивости депутатов от "Европейской Солидарности" разных уровней удалось сохранить Долинский центр социальной поддержки детей и семей "Теплый дом" На Прикарпатье.

Об этом сообщила депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

Она заявила, что Ивано-Франковский областной совет отменил свое решение о ликвидации учреждения от 19 февраля этого года.

"Друзья, я хочу сообщить вам радостную новость. Только что Ивано-Франковский областной совет отменил свое решение о ликвидации детского центра "Теплый дом" в г. Долина", - отметила Порошенко.

"Хочу заметить, что Долинский центр полностью соответствует всем требованиям реформы деинституализации и может служить примером для других подобных заведений. Давайте и впредь не оставаться равнодушными и совместно делать добрые дела", - призвала она.

Как известно, фракция "Европейская Солидарность" в областном совете голосовала против закрытия заведения и сделала все возможное для пересмотра решения на сессии и сохранения "Теплого дома".

Порошенко также лично побывала на Прикарпатье и изучила ситуацию с детским учреждением. 2 марта Марина Порошенко на совместном брифинге с народными депутатами от "ЕС" в Верховной Раде Украины призвала отменить решение о ликвидации детского центра.

"Центр социальной поддержки "Теплый дом" отвечает всем требованиям и стандартам. В частности, в заведении есть три малых групповых дома, в которых воспитываются 31 ребенок из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 8 детей с инвалидностью и 26 детей, находящихся на учете по поводу различных заболеваний. Также есть дневной стационар для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Отделение Центра сформированы с сохранением родственных связей, возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей. Образование воспитанники получают в инклюзивных школах г. Долина и Долинской ОТГ. Соответственно происходит их социализация и подготовка к самостоятельной жизни", - отметила Порошенко.

"Ни одна реформа не может проводиться таким образом, чтобы ухудшить условия пребывания и качество жизни детей", - убеждена председатель комиссии Киевсовета. Она отметила, что в результате закрытия "Теплого дома" детей пришлось бы перевести в интернаты, в которых условия приближенные к советским. "Кроме того, эти заведения находится в другой части области - городе Тлумач и селе Долишне Залучье", - пояснила тогда Порошенко.

Она отметила, что в случае закрытия центра дети из города Долина, проживающие в непосредственной близости к Центру, потеряли бы возможность получить качественные коррекционно-развивающие услуги. "Этим нарушается принцип приближения услуг к населению", - убеждена председатель профильной комиссии Киевсовета.

"Я благодарю всю нашу большую команду "Европейской Солидарности" и в Ивано-Франковской области, и в Киеве, и в Верховной Раде за то, что, объединившись, мы смогли отстоять действительно уникальное заведение, в котором воспитываются дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью и дети с различными заболеваниями", - подчеркнула Марина Порошенко.

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