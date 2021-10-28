Европа - единственный континент, где растет количество больных Covid-19 - ВОЗ

В ВОЗ прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Reuters

Европа остается единственным континентом, где растет заболеваемость коронавирусом. Уже несколько недель подряд фиксируют увеличение случаев Соvid-19.

За неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения Covid на 4%. При этом 57% новых случаев были обнаружены в Европейском регионе, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Наибольшее снижение числа новых случаев за неделю было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за ним следует Западно-Тихоокеанский регион (17%).

В Европейском регионе и регионе Юго-Восточной Азии растет число новых еженедельных случаев смерти от Covid-19, на 14% и 13% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

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У человечества есть все инструменты, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Инструментом для преодоления пандемии являются вакцины от коронавируса – заявили в ВОЗ.