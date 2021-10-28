Европа - единственный континент, где растет количество больных Covid-19 - ВОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 396
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 1431
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 792
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 4545
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2547
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 711
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2052
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1359
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1647
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6327
Фото
Все фото
5
2
5
11
8
День ангела 28 октября: для кого этот день является особенным
День ангела 28 октября: для кого этот день является особенным
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Испытали модернизированную систему залпового огня - мощные фото
Испытали модернизированную систему залпового огня - мощные фото
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
Видео
Все видео
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 729
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 756
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2655
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1674
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 октября 2021
Просмотров: 315
Приревнувала
На дитячому майданчику знаходжу телефон. З останніх набраних номерів – "Лена Большаягрудь" і "КатяСтриптиз". Обидві власника смартфона не ...
четверг, 28 октября 2021 03:42

Европа - единственный континент, где растет количество больных Covid-19 - ВОЗ

  Комментировать
Европа - единственный континент, где растет количество больных Covid-19 - ВОЗ
В ВОЗ прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Reuters

Европа остается единственным континентом, где растет заболеваемость коронавирусом. Уже несколько недель подряд фиксируют увеличение случаев Соvid-19.

За неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения Covid на 4%. При этом 57% новых случаев были обнаружены в Европейском регионе, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Наибольшее снижение числа новых случаев за неделю было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за ним следует Западно-Тихоокеанский регион (17%).

В Европейском регионе и регионе Юго-Восточной Азии растет число новых еженедельных случаев смерти от Covid-19, на 14% и 13% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ раскрыли три условия для преодоления Covid-19

У человечества есть все инструменты, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Инструментом для преодоления пандемии являются вакцины от коронавируса – заявили в ВОЗ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европа - единственный континент, где растет количество больных Covid-19 - ВОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 5391
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 4545
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 3690
&quot;Такого ада я не могла представить&quot; - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород
"Такого ада я не могла представить" - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород Просмотров: 3492
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
5
 Просмотров: 3483
Общество
Крым – это Украина. Компания Apple исправила ошибку с картой оккупированного полуострова
Крым – это Украина. Компания Apple исправила ошибку с картой оккупированного полуострова Просмотров: 18
Праздник 28 октября: кого сегодня чествуют православные
Праздник 28 октября: кого сегодня чествуют православные Просмотров: 18
День ангела 28 октября: для кого этот день является особенным
День ангела 28 октября: для кого этот день является особенным
5
 Просмотров: 54
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
2
 Просмотров: 9
В Украине опробуют две новые вакцины от Covid-19
В Украине опробуют две новые вакцины от Covid-19 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
4
Нардеп из фракции Тимошенко скрыл, что одолжил 18 млн грн
3
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
2
Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
1
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Голосов: 57345
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть