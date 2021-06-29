Еврокомиссия определила пять препаратов для лечения Сovid-19

Еврокомиссия назвала препараты для лечения коронавируса. Фото: slovoidilo.ua

Еврокомиссия определила пять перспективных препаратов для лечения Сovid-19.

Как отмечается, до октября потенциальное портфолио лекарств от коронавируса планируют расширить как минимум до десяти препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

"Четыре из этих препаратов являются моноклональными антителами, которые находятся на стадии рассмотрения Европейским агентством по лекарственным средствам. Еще один - иммунодепрессант, который имеет разрешение на продажу, что может быть расширен для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

На данный момент пять препаратов находятся на продвинутой стадии разработки и имеют высокий потенциал войти в число трех новых терапевтических средств от COVID-19, которые получат разрешение на применение до октября этого года.

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Препараты из портфолио получат полный пакет научного и финансового сопровождения - от исследований, развития, отбора перспективных образцов и для быстрого регуляторного принятия производства и использования в интересах потребителей.

В Украине 23 июня обнаружили двух зараженных индийским штаммом возбудителя Covid-19 "Дельта". Вероятно, вирус завезли из России, ведь накануне 66-летняя женщина с ребенком вернулись с РФ.