"Евроинтеграция - единственный шанс Украины избежать российского влияния" - международник

Александр Хара: Членство в НАТО и особый статус отношений с Америкой - две гарантии безопасности Украины. Фото: Тарас Подолян

Нет другого пути, как интеграция в западное сообщество - НАТО и ЕС.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара.

"До 2014 года придерживались внеблоковости. Это не обезопасило от агрессии. Беларусь - замечательный пример. Это союзная России страна. Они мыслят одинаковыми категориями, интегрированные экономически, говорят на одном языке. Даже при таких условиях РФ продолжает поглощать Беларусь. Агрессор не остановится. Отказ от модернизации Украины, какой бы медленной она была, будет означать возвращение под российское влияние", - объясняет эксперт.

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По его словам, во многих случаях евроинтеграция - это единственный двигатель развития Украины.

"Наша не слишком взрослая элита проводила реформы, когда настаивали западные партнеры. Европейский проект подталкивает политиков к изменениям.

Членство в НАТО и особый статус отношений с Америкой - две гарантии безопасности Украины. Не сможем воевать с РФ самостоятельно. Имеет полторы тысячи ядерных ракет. В 2014 Путин говорил, что РФ привела в боевую готовность ядерные силы. У него нет моральных границ", - добавляет международник.

Полное интервью с Александром Харой читайте в журнале "Країна".

Нам надо принять решение: Украина сохраняет западный вектор, или мы возвращаем контроль на Донбассе и вычеркиваем решение о движении на Запад, заявил на днях бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко.