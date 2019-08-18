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воскресенье, 18 августа 2019 17:51

Евробляхеры требуют отсрочить штрафы

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Евробляхеры требуют отсрочить штрафы
В Запорожье прошел автопрогив евробляхеров. Фото: RadioSvoboda.org

Владельцы евроблях устроили автопробег против штрафов в Запорожье.

Как отмечается, активисты требуют отсрочить введение штрафных санкций за управление такими машинами, пока вопрос их растаможки не будет пересмотрен парламентом нового созыва. Об этом сообщает Радио Свобода.

Владельцы евроблях после окончания автопробега также записали видеообращение со своими требованиями к президенту Владимиру Зеленскому.

"Сегодня все владельцы авто на иностранном регистрации оказались в ситуации, когда за управление машинами предусмотрены штрафные санкции при первой остановке патрульной полицией - 8500 гривен, при повторной остановке - 17000 гривен плюс лишение прав, конфискация авто. Также по линии ДФС предусмотрены штрафы до 170 000 гривен. На сегодня президент Зеленский озвучил, что новая Рада, что приступит к исполнению своих обязанностей с 29-го, немедленно примет закон, отсрочит введение штрафных санкций еще на три месяца. Но это произойдет не раньше 30-го числа, а с 22-го начнут вступать в силу штрафы и водить уже нельзя ", - сказал организатор акции, руководитель организации "АвтоЕвроСила Запорожье" Влад Погорелов.

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Верховная Рада Украины отсрочила штрафы за необоснованное управления нерастаможенными автомобилями до 24 августа 2019-го.

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Дата
18
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